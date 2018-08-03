11 bin lüks oto satıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daralarak 406 bin 82 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre; ilk 7 ayda ultra lüks segmentte (F segment) bin 951, lüks segmentte (E segment) ise 9 bin 206 adetlik otomobil satışı gerçekleştirildi. Ultra lüks ve lüks segmentte toplam satış 11 bin 157'ye ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde Porsche 363, Jaguar 100, Maserati 30, Infiniti 16, Ferrari 11, Aston Martin 7, Bentley 5 adetlik satışa imza attı.
TASARIM ÖDÜLÜ ALDI
FERRARİ, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında, 'Best of the Best' (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Portofino modeli ile ödül kazanan Ferrari, üst üste 4'üncü kez bu ödüle layık görülmüş oldu. Essen'de gerçekleştirilen törende Ferrari 812 Superfast ve FXX K EVO modelleri de Red Dot Tasarım Ödülleri'ni aldı.
TASARIM ÖDÜLÜ ALDI
FERRARİ, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında, 'Best of the Best' (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Portofino modeli ile ödül kazanan Ferrari, üst üste 4'üncü kez bu ödüle layık görülmüş oldu. Essen'de gerçekleştirilen törende Ferrari 812 Superfast ve FXX K EVO modelleri de Red Dot Tasarım Ödülleri'ni aldı.
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