11 bin lüks oto satıldı

otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018'in 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daralarakseviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre; ilk 7 ayda ultra lüks segmentte (F segment)lüks segmentte (E segment) iseadetlik otomobil satışı gerçekleştirildi. Ultra lüks ve lüks segmentte toplam satış7'ye ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde363,100,30,16,11,7,5 adetlik satışa imza attı.FERRARİ, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında, 'Best of the Best' (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Portofino modeli ile ödül kazanan Ferrari, üst üste 4'üncü kez bu ödüle layık görülmüş oldu. Essen'de gerçekleştirilen törende Ferrari 812 Superfast ve FXX K EVO modelleri de Red Dot Tasarım Ödülleri'ni aldı.