Sözleşmeyi beğenmediler alanlarında lider oldular

İzmir'de çalıştıkları işyerinde sözleşmelerine konulan "Buradan ayrıldıktan sonra bu işi yapmayacaksınız" şeklindeki madde nedeniyle istifa ederek kendi işlerini kuran 2 girişimci, bugün 37 ülkeye 6 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Makine mühendisi Aytekin Yelekçioğlu ve makine ustası Mehmet Gümülcine, metal geri dönüşüm makineleri üreten bir fabrikada çalışırken işyeri sahibi personelle yeni bir sözleşme imzalamak istedi. Yelekçioğlu ve Gümülcine'nin dikkatini "Bu işyerinden ayrıldıktan sonra bu işi yapmayacaksınız" şeklindeki madde çekti. Maddenin sözleşmeden çıkartılmasını isteyen ikili, talep reddedilince istifa etti. İlk etapta 200 metrekarelik dükkanda 5 işçiyle işe başlayan girişimciler; pek çok sektöre yönelik makine ekipmanları üretmeye başladı. Zaman içinde 6 bin metrekaresi kapalı, 15 bin metrekarelik alana taşınan girişimciler, metal geri dönüşüm sektöründe 5 ayrı platformda 35 farklı ürün geliştirerek, yaklaşık 100 kişiye iş sağladı.
7 BİN İSTİHDAMA ULAŞTI, 15 BİNİ HEDEFLEDİ
Devletin sağladığı teşvik ve destekle girişimcilerin gözdesi haline gelen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin kişi çalışıyor. 100'ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine yükselecek. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi. 3 etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201'inde üretim olduğunu dile getiren Odabaşı, diğer 85'inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu aktardı. Odabaşı, yoğun talep dolayısıyla yeni etapların oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
7 BİN İSTİHDAMA ULAŞTI, 15 BİNİ HEDEFLEDİ
Devletin sağladığı teşvik ve destekle girişimcilerin gözdesi haline gelen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin kişi çalışıyor. 100'ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine yükselecek. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi. 3 etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201'inde üretim olduğunu dile getiren Odabaşı, diğer 85'inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu aktardı. Odabaşı, yoğun talep dolayısıyla yeni etapların oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
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