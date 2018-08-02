Dünyada bir ilk! Apple 1 trilyon dolara ulaştı!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de son finansal sonuçlarını açıklayan teknoloji devi Apple geçtiğimiz dakikalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırdı.
Geçtiğimiz günlerde ABD'de son finansal sonuçlarını açıklayan teknoloji devi Apple geçtiğimiz dakikalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırdı.
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