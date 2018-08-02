Yol Durumu
  1. Albayrak'tan OVP mesajı

Dünyada bir ilk! Apple 1 trilyon dolara ulaştı!

Geçtiğimiz günlerde ABD’de son finansal sonuçlarını açıklayan teknoloji devi Apple geçtiğimiz dakikalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırdı.

Dünyada bir ilk! Apple 1 trilyon dolara ulaştı!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de son finansal sonuçlarını açıklayan teknoloji devi Apple geçtiğimiz dakikalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak adını tarihe yazdırdı.

  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 17:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar