FED faizleri sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği kararını dün akşam açıkladı. Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu. ABD büyümesinin güçlü seyrettiğini açıklanırken, karar 8-0 oy birliğiyle çıktı. Uzmanlar bu yıl yapılacak 3 toplantı sonrasında kademeli olarak 2 faiz artışı bekliyor.
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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