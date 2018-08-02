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leri sabit tuttu

FED faizleri sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (), tüm dünyanın merakla beklediği kararını dün akşam açıkladı. Fed, lerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu. büyümesinin güçlü seyrettiğini açıklanırken, karar 8-0 oy birliğiyle çıktı. Uzmanlar bu yıl yapılacak 3 toplantı sonrasında kademeli olarak 2 faiz artışı bekliyor.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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