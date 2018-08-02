



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 258,34 puan artışla 97.210,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 169,90 puan ve yüzde 0,17 artarak 97.121,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 172,88 puan ve yüzde 0,18 değer kaybederek 96.779,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.245,44 puanı, en yüksek 97.409,55 puanı gören endeks, günü yüzde 0,27 artışla 97.210,57 puandan tamamladı.



