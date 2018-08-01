İstanbul serbest piyasada dolar 4,9340 liradan, avro 5,7650 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,9320 liradan alınan dolar, 4,9340 liradan satılıyor. 5,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,7650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,9110 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7510 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,93 satış fiyatı ise 4,94'ten işlem görüyor.​



EURO NE KADAR?

​​​Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada euro alış fiyatı 5,76 satış fiyatı ise 5,77'den işlem görüyor.