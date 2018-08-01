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  1. Altın güne nasıl başladı?

ve ne kadar? (1 Ağustos 2018 serbest piyasa fiyatları)

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Dolar ve euroda son durum ne?

İstanbul serbest piyasada 4,9340 liradan, 5,7650 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,9320 liradan alınan dolar, 4,9340 liradan satılıyor. 5,7630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,7650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,9110 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7510 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?
Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,93 satış fiyatı ise 4,94'ten işlem görüyor.​

EURO NE KADAR?
​​​Saat 09.45 itibariyle serbest piyasada alış fiyatı 5,76 satış fiyatı ise 5,77'den işlem görüyor.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 09:43
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