Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 31 Temmuz 2018'de de yükseliyor mu? 1 Ağustos Çarşamba çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 1.8.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altın 193 lira, çeyrek altın 316 lira ve Cumhuriyet altını 1.290 liradan işlem görüyor.



Dün 192,8 lirayı görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri veren altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 191,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.290 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında, 1.221,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nun, yarın da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yoğun veri akışının altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalanmasına neden olabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatında 1.217-1.237 dolar bandının takip edileceğini söyledi.

Memiş, dolar kurunun 4,85'ten 4,91'e yükselmesinin, altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, gram altında 191,60-193,60 lira bandının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

193,07 liradan alınırken, 193,14 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 308,60 liradan alınırken 315,64 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 615,28'den alınırken 631,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1263,00 liradan alınıp 1277,00 liradan alıcı buluyor.