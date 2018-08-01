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'tan 'a güven mesajı: Samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk

Başkanı , (AA) 'na konuk oldu. Bilecik, ile yaptıkları toplantıyla ilgili, "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

TÜSİADtan Bakan Albayraka güven mesajı

Başkanı , (AA) 'na konuk oldu. Bilecik, ile yaptıkları toplantıyla ilgili konuştu.

"SAMİMİ MESAJLARINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü kaydeden Bilecik, Bakan Albayrak ile yaptıkları toplantı ile ilgili olarak "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 12:51
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