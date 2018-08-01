TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu. Bilecik, Bakan Albayrak ile yaptıkları toplantıyla ilgili konuştu.

"SAMİMİ MESAJLARINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü kaydeden Bilecik, Bakan Albayrak ile yaptıkları toplantı ile ilgili olarak "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.