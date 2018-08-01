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Dünyanın en büyük fonu tahvili alıyor

Dünyanın en büyük para fonu yöneticisi 'un iye ilgisi sürüyor. Blackrock dolar cinsinden en fazla işlem gören beş nin dördünde pozisyon artırdı.

Dünyanın en büyüğünden Türkiye hamlesi!

Dünyanın en büyük para fonu yöneticisi , tahvillerinde alım yapmaya devam ediyor.

Fonun 27 Temmuz tarihli belgesi şirketin Türk tahvillerine yatırım yapmaya devam ettiğini gösterdi. Blackrock dolar cinsinden en fazla işlem gören beş nin dördünde pozisyon artırdı. BlackRock şu anda Türk tahvillerinde en büyük pozisyona sahip şirket.

Bloomberg verilerine göre BlackRock'un 2,5 milyar dolar Türk tahvil pozisyonu var. Onu 1,2 milyar dolar ile Allianz SE izliyor.

Son günlerde merkezli 137 yıllık yatırım bankası OppenheimerFunds'un 'teki Türk Lirası karamsarlığına karşın alım yapmaya başladığı basına yansımıştı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 13:18
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