Dünyanın en büyük para fonu yöneticisi BlackRock, Türk tahvillerinde alım yapmaya devam ediyor.



Fonun 27 Temmuz tarihli belgesi şirketin Türk tahvillerine yatırım yapmaya devam ettiğini gösterdi. Blackrock dolar cinsinden en fazla işlem gören beş Türk tahvilinin dördünde pozisyon artırdı. BlackRock şu anda Türk tahvillerinde en büyük pozisyona sahip şirket.



Bloomberg verilerine göre BlackRock'un 2,5 milyar dolar Türk tahvil pozisyonu var. Onu 1,2 milyar dolar ile Allianz SE izliyor.



Son günlerde New York merkezli 137 yıllık yatırım bankası OppenheimerFunds'un Wall Street'teki Türk Lirası karamsarlığına karşın alım yapmaya başladığı basına yansımıştı.