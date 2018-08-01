Son dakika: GSM firmaları o paraları iade edecek! Kapanan telefon hattındaki paralar nasıl geri alınır?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Karara göre, vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar öncelikle vatandaşa iade edilecek. Eğer bu bakiyeler iade edilmezse artık operatörlere kalmayacak. 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın fesh olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek.