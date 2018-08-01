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Son dakika: GSM firmaları o paraları iade edecek! Kapanan telefon hattındaki paralar nasıl geri alınır?

Daha önce kapatılan ön ödemeli (kontörlü) GSM hatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. GSM hatları kapandığı sırada içinde bulunan kullanılmamış TL'ler geri iade edilecek. GSM firmaları o paraları iade etmek için kullanıcılara SMS gönderecek. İşte iade edilecek ücretlerle ilgili tüm detaylar...

GSM firmaları o paraları iade edecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Karara göre, vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar öncelikle vatandaşa iade edilecek. Eğer bu bakiyeler iade edilmezse artık operatörlere kalmayacak. 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın fesh olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek.

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 08:46
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