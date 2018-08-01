İzmir'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan Türkiye'nin ilk tatil köyü olan Foça Tatil Köyü için yapılan ihaleyi İstanbul merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlarla birlikte, 49 yıllığına kiralanması için ihale yaptı. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi, İstanbul merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Tatil köyünün yeniden hizmete girmesinin İzmir'in Foça ilçesine turizmden ekonomiye büyük getiri sağlaması bekleniyor.
Foça’ya ihale dopingi
Foça Tatil Köyü; 800 odası ve yaklaşık 140 dönümlük arazisinde plajı, spor tesisleri, yüzme havuzu, Türk hamamı, tiyatrosu, ağaçlarıyla gözde bir yer olma özelliğine sahip.
Etiketler: Foça Tatil Köyü , İzmir , İstanbul , Türkiye
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.