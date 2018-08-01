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Foça’ya ihale dopingi

; 800 odası ve yaklaşık 140 dönümlük arazisinde plajı, spor tesisleri, yüzme havuzu, Türk hamamı, tiyatrosu, ağaçlarıyla gözde bir yer olma özelliğine sahip.

Foça’ya ihale dopingi
İzmir'in Foça ilçesinde 1967 yılında açılan 'nin ilk tatil köyü olan Foça Tatil Köyü için yapılan ihaleyi merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. , 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlarla birlikte, 49 yıllığına kiralanması için ihale yaptı. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi, İstanbul merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Tatil köyünün yeniden hizmete girmesinin 'in Foça ilçesine turizmden ekonomiye büyük getiri sağlaması bekleniyor.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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