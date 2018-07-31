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Yatırımlara yerli kaynak damgası

Yatırımlara yerli kaynak damgası
Enerji sektöründe yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırma hedefi kapsamında, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş si santrallerine yönelik yatırımlar artıyor. Haziran sonu itibarıyla 'nin elektrikte toplam kurulu gücü 86 bin megavatı aştı. Yılın ilk yarısında 926 megavat kapasiteli 58 elektrik üretim santrali faaliyete girdi. Bu santrallerden 44'ü yerli enerji kaynaklarından oluştu. Ocak-Haziran döneminde devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatını (yüzde 86) yerli kaynaklar oluşturdu.
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