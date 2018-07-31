Danıştay'ın bankaların aldığı hesap işletim ücretini iptal etmesiyle birlikte tüketiciler son 10 yılda ödedikleri paraların peşine düştü. Tüketiciler, paralarını iade almak için bankalara koşmaya başladı. Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü, paralarını geri almak isteyenlere yapmaları gerekenleri şöyle anlattı: "Tüketici, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse, yazılı şekilde bankalardan dekontlarını isteyerek bu kesintilerin iadesini talep etmeli. Bankaların olumsuz cevap vermeleri ya da cevap vermemeleri halinde tüketici hakem heyetlerine, internet üzerinden veya dekontlarıyla bir dilekçe ile başvurmalıdır."
Paranızı geri alın
Etiketler: banka
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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