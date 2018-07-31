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2018 kredisi veren lar hangileri? İşte bedelli askerlik kredisi leri

Milyonlarca kişinin beklediği yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi. Bedelli askerlik yasa tasarısının kabul edilmesiyle birlikte bedelli askerlik kredisi veren lar ve bedelli askerlik kredi leri merak edilmeye başladı. Peki hangi bankalar bedellik askerlik kredisi veriyor? Bedelli için 15 bin lira kredi çeken ne kadar geri öder? Bedelli askerlik kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bedelli askerlik kresiyle ilgili tüm bilmeniz gerekenler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulan ve milyonlarca kişinin beklediği 'bedelli askerlik' düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bununla birlikte bankalar da kredi kampanyası yarışına başladı. Bu çerçevede bazı bankalar bedelli askerlik için kredi fırsatı sunarken kimi bankalar da mevcut ihtiyaç kredilerinde belirli düzenlemeler yaparak bedelli askerlikten yararlanacak olanlara finansal destek sağlıyor. Yüzde 1.70 faiz oranından başlayan kredi fırsatlarında, 3 ay erteleme imkanı da var. Bedelli askerlik kredisiyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT 15 BİN LİRA

Çok sayıda kişinin beklediği bedelli askerlikte yaş 25, süre 21 gün, fiyat ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bankalar ise ödeme ertelemeli, düşük faiz oranlarıyla çeşitli kredi imkanları veriyor. Bedelli askerlik kredisini yüzde 1.70 faizle sunan ve vadeyi 48 ay yapan da var, ödemeyi 3 ay erteleyen de. Kredi, bedelli askerlik talebini gösteren evrakla kullanılabiliyor. Bu evrak askerlik şubesi veya e-devletten alınıyor.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 10:54
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