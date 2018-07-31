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Son dakika: Turizmde rekor kırıldı

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,1 artarak rekor kırdı. 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar olan turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %84,7’si yabancı ziyaretçilerden, %15,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Turizmde rekor kırıldı

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin $'ını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 636 $ oldu
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,9 arttı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların %89'unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, %11'ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 arttı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin $'ını kişisel, 228 milyon 404 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı II. çeyreğine göre %4,4 azaldı
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 $ olarak gerçekleşti.

  • 31 Temmuz 2018, Salı 10:05
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