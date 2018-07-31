Büyük fırsat için bugün son gün

Torba yasa ile getirilen yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor. Başvurusunu yapan, kamuya olan borçlarından kolayca kurtulacak. İşte yapılandırma hakkında merak edilenler:
Hangi borçlar kapsamda?
31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi, askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.
Ne kazandıracak?
Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek. İdari para cezalarında ise peşin ödemede ana parada da indirim imkanı var.
Nasıl ve nereye başvurulacak?
SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Vergi daireleri bugün saat 23.59'a kadar açık olacak.
Birden fazla vergi dairesine borçlar için nasıl başvurulacak?
Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.
Hangi borçlar kapsamda?
31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi, askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.
Ne kazandıracak?
Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek. İdari para cezalarında ise peşin ödemede ana parada da indirim imkanı var.
Nasıl ve nereye başvurulacak?
SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Vergi daireleri bugün saat 23.59'a kadar açık olacak.
Birden fazla vergi dairesine borçlar için nasıl başvurulacak?
Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor.
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