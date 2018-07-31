Bütçe hazırlıklarına yönelik karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanana kadar, bütçe hazırlık ve uygulanmasına ilişkin görev ve yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığı kullanacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Bu kapsamda 2019 bütçesine ilişkin ilk çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile bütçe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığına geçmiş, bütçe çalışmalarını yürütecek olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı.