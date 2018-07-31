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2019 yılı sini Hazine ve Maliye Bakanı hazırlayacak

Başkan Erdoğan'ın imzalamasının ardından hazırlıklarına yönelik karar 'de yayımlandı. Karara göre, 2019 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı hazırlayacak.

Yeni bütçeyi ekonominin patronu hazırlayacak

hazırlıklarına yönelik karar Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı. Karara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanana kadar, bütçe hazırlık ve uygulanmasına ilişkin görev ve yetkileri Hazine ve Maliye Bakanlığı kullanacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Bu kapsamda 2019 bütçesine ilişkin ilk çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile bütçe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığına geçmiş, bütçe çalışmalarını yürütecek olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise eski Maliye Bakanı atanmıştı.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 14:04
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