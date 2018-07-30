Nissan’dan 50. yıla özel GT-R

NİSSAN, efsaneleşen spor otomobili GT-R'ın 50'nci yılına özel versiyonunu tanıttı. GT-R50 by Italdesign adıyla tanıtılan model, Nissan'ın en yeni GT-R NISMO modelini temel alıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan GT-R50'de, motor kaputu üzerindeki güç olukları, iyice gerilmiş olan LED farlar, alçaltılmış bir tavan çizgisi ve ön tekerleklerin arkasındaki 'samuray bıçağı' şeklindeki hava çıkışları karakteristik tasarım detayları olarak öne çıkıyor.
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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