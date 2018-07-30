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sedan pazarı karışacak

Mercedes-Benz, sedan sınıfına A Serisi Sedan ile ilk kez giriş yapıyor. Yüksek teknoloji donanımlarıyla dikkat çeken A Serisi Sedan için 2019’un ilk çeyreğini beklemek gerekecek...

Kompakt sedan pazarı karışacak

Mercedes-Benz'in genç müşterilere yönelik adımlarından biri daha Şanghay'da tanıtıldı: sedan sınıfında rekabet edecek olan A Serisi Sedan... Üretimi ilk etapta 'da başlayacak olan aracın 'daki üretimiyse 2019 başında gerçekleşecek. Araç, 2018 sonunda Avrupa'da yollara çıkacak. A Serisi Sedan'ın uzunluğu 4549, aks mesafesi de 2729 mm. 944 mm'lik arka koltuk baş mesafesi sınıfının en iyi değeri olarak açıklanıyor.

A Serisi Sedan'da başlangıçta 2 motor seçeneği bulunacak. Her iki motor da için uygun: 1.33 litre benzinli ve 1.5 litre dizel. Benzinli olanı 163 güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabilen bu motorla A 200 Sedan'ın ortalama yakıt tüketimi 5.4-5.2 lt/100 km olarak açıklanıyor. Dizel versiyon A 180 d Sedan'ın motoru 116 HP güç ve 260 Nm tork üretiyor. Ortalama yakıt tüketimiyse 4.3-4.0 lt/100 km.


HALİT BOLKAN

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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