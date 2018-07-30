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BAĞ-KUR’luya emeklilik kredisi

Şartları tamamlamış ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırma ile maaşa kavuşuyor. Üstelik isteyene kredi imkanı var

BAĞ-KUR’luya emeklilik kredisi
Yıl ve yaş şartlarını tamamlamış ancak prim borcu ya da dondurulan sigorta süresi nedeniyle emekli olamayanların imdadına yapılandırma yetişti. Bağ- Kur'lular fırsatı değerlendirip yarın mesai bitimine kadar başvurusunu yaparsa, borcunu yapılandırıp ya da dondurulan hizmet süresini daha düşük ödemeyle canlandırıp emekli aylığını bağlatabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu imkanlardan yararlanmak isteyen ancak nakit sıkıntısı çekenlere de kredi yolunu açtı. Yapılandırma kapsamında birikmiş prim larını ödeyerek veya dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılar, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanabiliyor.

NASIL ALINACAK?
Sigortalılar bankadan aylık yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi çekebiliyor. İmkandan yararlanmak isteyen sigortalılar, öncelikle prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını İl-Merkez Müdürlükleri'ne yapacak. Ardından da kurumdan alacakları borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat şubelerine müracaat edecek.

YAPILANDIRMADA YARIN SON GÜN
Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin yarın mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Vergi borçları için www.gib.gov.tr ile e-Devlet üzerinden de müracaatta bulunulabiliyor. Vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, bu kontrolü 'www. gib.gov.tr'den ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından yapabiliyor.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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