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150 milyarlık tarım hamlesi

150 milyarlık tarım hamlesi
Hükümet, 2023'te 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkanları sunuyor. katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü haline getirilecek. Ekolojik, lojistik, finansal tüm imkanlar kullanılacak. Teknolojik yatırımlar desteklenecek. Üretici gelirini artıracak projeler hazırlanacak. Sigortalı çiftçi sayısı artacak. Devlet primin yarısını karşılamaya devam edecek.


​HAZAL ATEŞ
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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