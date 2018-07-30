150 milyarlık tarım hamlesi

Hükümet, 2023'te 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkanları sunuyor. Türkiye katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü haline getirilecek. Ekolojik, lojistik, finansal tüm imkanlar kullanılacak. Teknolojik yatırımlar desteklenecek. Üretici gelirini artıracak projeler hazırlanacak. Sigortalı çiftçi sayısı artacak. Devlet primin yarısını karşılamaya devam edecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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