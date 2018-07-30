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’ya sebze çıkarması

Latin Amerika’ya sebze çıkarması
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ürünlerinin ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bu pazarlar artık 'ye uzak pazarlar değil. Girişimcilerimizin buraya daha çok gelmelerini arzu ediyorum. Ticaret müşavirliklerimize de önemli görevler düşüyor."
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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