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Yolda uçucak!

Dumont adlı tasarım motosiklet, gücünü Rolls-Royce imzalı, 300 beygir güç üreten uçak motorundan alıyor. 36 inçlik göbeksiz tekerlekleri ile de ilgi çekiyor...

Yolda uçucak!
Dumont adındaki özel yapım motosiklet görenleri hayrete düşürüyor. Adını havacılığın Brezilyalı efsanesi Alberto Santos-Dumont'tan alan motosiklet, 36 inçlik göbeksiz tekerlekleri, ortasındaki devasa motor ile ilgileri topluyor. Projenin arkasında ise eski Formula One sürücüsü Tarso Marques var. TMC Dumont'un kalbinde, Rolls-Royce imzalı uçak motoru bulunuyor. 60'lı yıllardan kalma bir uçaktan sökülerek yeniden hayat bulan bu motor 300 beygir güç üretiyor.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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