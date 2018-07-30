TMC Dumont adındaki özel yapım motosiklet görenleri hayrete düşürüyor. Adını havacılığın Brezilyalı efsanesi Alberto Santos-Dumont'tan alan motosiklet, 36 inçlik göbeksiz tekerlekleri, ortasındaki devasa motor ile ilgileri topluyor. Projenin arkasında ise eski Formula One sürücüsü Tarso Marques var. TMC Dumont'un kalbinde, Rolls-Royce imzalı uçak motoru bulunuyor. 60'lı yıllardan kalma bir uçaktan sökülerek yeniden hayat bulan bu motor 300 beygir güç üretiyor.
Yolda uçucak!
TMC Dumont adlı tasarım motosiklet, gücünü Rolls-Royce imzalı, 300 beygir güç üreten uçak motorundan alıyor. 36 inçlik göbeksiz tekerlekleri ile de ilgi çekiyor...
Etiketler: TMC
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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