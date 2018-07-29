THY hostes arıyor

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) büyüyen uçak filosuna paralel olarak bünyesinde görevlendirmek üzere bayan kabin memuru alımı yapacak. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; adayların başvuru yapabilmesi için en az lise mezunu, iyi derecede İngilizce bilmeleri ve 1988- 1997 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor. THY'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek adayların, daha önce THY veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamaları gerekiyor. Şu anda 10 bin 500 kabin memurunun görev yaptığı THY'de filoya katılacak yeni uçaklar ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel olarak bu sayının 11 bin 500'e çıkması planlanıyor.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.