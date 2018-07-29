SGK tarafından genç girişimcilere verilecek olan prim teşviklerinin ayrıntıları belli oldu. 18-29 yaş aralığında yeni iş kuran gençler bir yıllık prim teşvikinden yararlanabilecekler. Bir yıllık teşvik 8 bin 402 lirayı bulacak. SGK'ya 4b statüsünde ilk defa tescil işlemi 1 Haziran 2018 tarihinden sonra olan gençler bu prim teşvikini almaya hak kazandı. Ayda 700 ve toplamda yıllık olarak 8 bin 402 lira olarak ödenecek. Teşvikten yararlanmak için şu şartlar gerekiyor: Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak. 1 Haziran 2018 tarihinden sonra SGK 4/b (esnaf) statüsünde ilk defa tescil işleminin yapılması ve kendi işini kurması.
Gençlere 8 bin 402 lira teşvik
Etiketler: SGK , haziran , teşvik , gençlere teşvik , girişimci
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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