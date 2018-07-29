Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Selçuk,"lk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanacak" dedi.
Borcunu yapılandırana destek müjdesi
Etiketler: borç , yapılandırma
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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