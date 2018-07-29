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Borcunu yapılandırana destek müjdesi

Borcunu yapılandırana destek müjdesi
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim ları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Selçuk,"lk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanacak" dedi.
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