Vergi daireleri, yeniden yapılandırma düzenlemesi kapsamındaki başvurular için hafta sonu saat 17.00'ye kadar açık bulundurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz günü mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurması gerekiyor. Gelir vergisinin 2'nci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9'uncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7'nci ve MTV'nin 2'nci taksidini ödeme süreleri 31 Temmuz Salı günü sona eriyor.
Vergi daireleri hafta sonu açık
Etiketler: vergi
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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