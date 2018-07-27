Ekmek fiyatına yüzde 15 zam geliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ocak 2016'dan bu yana ekmeğe zam yapılmadığını belirterek, "Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Tüm vilayetlerde bu uygulanacak diye bir şey söz konusu değil. Ancak hiçbir ilde zam yüzde 15'i geçemeyecek" dedi. İllerdeki odalara genelge gönderileceğini, maliyet hesabı yapılacağını, komisyonların bunu değerlendireceğini, federasyondan ve Ticaret Bakanlığı'ndan görüş alınarak fiyatın belirleneceğini anlatan Balcı, yapılacak artışın yürürlüğe girmesinin 1 ayı bulacağını söyledi.
Ekmek fiyatına yüzde 15 zam
Etiketler: ekmek fiyatı , zam , halil ibrahim balcı
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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