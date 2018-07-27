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  1. Altın güne nasıl başladı?

ve ne kadar? ( 2018 serbest piyasa fiyatları)

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Dolar ve euroda son durum ne?

İstanbul serbest piyasada 4,8600 liradan, 5,6620 liradan güne başladı.

'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,86 satış fiyatı ise 4,87'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​​​Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada alış fiyatı 5,66 satış fiyatı ise 5,67'den işlem görüyor.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 09:27
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