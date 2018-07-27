İstanbul serbest piyasada dolar 4,8600 liradan, avro 5,6620 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 4,8580 liradan alınan dolar, 4,8600 liradan satılıyor. 5,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6620 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8170 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6330 lira olmuştu.

DOLAR NE KADAR?

Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,86 satış fiyatı ise 4,87'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​​​Saat 09.30 itibariyle serbest piyasada euro alış fiyatı 5,66 satış fiyatı ise 5,67'den işlem görüyor.