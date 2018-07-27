



Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika avans müjdesi geldi. Emeklilik başvurusu yapanlara avans imkanı sunan SGK'dan gelen son dakika bilgisine göre bu imkanın mevcut emeklilere de sağlanması için çalışmalar başladı. Peki emekli avansı ne kadar ödenecek? Emekli avansı nasıl alınır? Emekli avansı almak için ne yapmak gerek? Emekli avansı kimlere verilir? İşte detaylar...