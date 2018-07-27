Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika avans müjdesi geldi. Emeklilik başvurusu yapanlara avans imkanı sunan SGK'dan gelen son dakika bilgisine göre bu imkanın mevcut emeklilere de sağlanması için çalışmalar başladı. Peki emekli avansı ne kadar ödenecek? Emekli avansı nasıl alınır? Emekli avansı almak için ne yapmak gerek? Emekli avansı kimlere verilir? İşte detaylar...
Son dakika: Emeklilere 3 maaş müjdesi! SGK'dan emeklilere avans müjdesi! Emekli avansı kimlere verilir?
SGK'dan emeklilere son dakika avans müjdesi geldi. Kurban bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek ikramiyelere çevrilmişti ki SGK'dan son dakika avans müjdesi geldi. SGK, emeklilik başvurusu yapanlara avans imkanı sunuyor. Bu imkanın mevcut emeklilere de sağlanması için çalışılıyor. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek, geri ödemeyi taksitle ve faizsiz yapacak. Peki emekli avansı ne kadar? Emekli avansı nasıl alınır? Son dakika emekli avansına dair tüm detaylar haberimizin içinde...
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