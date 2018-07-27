Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 27 Temmuz 2018'de de yükseliyor mu? 27 Temmuz Cuma çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 27.7.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 27 TEMMUZ 2018 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 189.83 liradan işlem görürken, gram altın satış 191.47 Türk Lirası. (26 Temmuz'da gram altın 191.45 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 310.08 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 316.40 Türk Lirası. (26 Temmuz'da çeyrek altın 316.33 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1276.84 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1289.06 Türk Lirası. (26 Temmuz'da Cumhuryet altını 1288.62 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 173.69 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 175.41 Türk Lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1252.94 liradan işlem görürken, tam altın satış 1265.69 Türk Lirası

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 620.19 liradan işlem görürken, yarım altın satış 632.84 Türk Lirası

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1249.92 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1262.55 Lirası