KOBİ’lere 3’lü kolaylık

Faktoringciler, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için harekete geçti. Sektör, KOBİ'ler için finansman, tahsilat ve garanti hizmetini tek bir ürün altında sunuyor. Bu sayede KOBİ'ler, banka kredisi yerine alacaklarını teminat göstererek hem ticaret yapıyor hem de işletme sermayesi sağlıyor. 160 milyar liralık işlem hacmine ulaşan faktoring sektörü, yurt içi ve yurt dışında 600 bin KOBİ'ye ulaşıyor. Toplam ihracatın 8 milyar dolarlık kısmı da faktoring hacminden geçiyor. Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Çağatay Baydar, faktoring şirketleri olarak KOBİ'lere üç temel hizmeti birlikte verdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
ALACAĞA GARANTİ
"Eğer bir şirketin vadeli faturası varsa biz buna öncelikle garanti hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla KOBİ, 'malımı satmadan önce paramı tahsil edecek miyim?' diye düşünmüyor. Sonrasında vadesinde bu faturanın tahsilatını yapıyoruz. Tahsilatı için borçluyu arıyoruz, vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Garanti ve tahsilat hizmetine ek olarak da KOBİ, finansman ihtiyacı duyarsa nakit ihtiyacını da karşılıyoruz. Böylece vadesinden önce finansman ve işletme sermayesi sağlıyoruz. Biz sadece kredi vermiyoruz, tahsilat ve garanti hizmeti de veriyoruz." Çağatay Baydar, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim ürünümüz sadece finansman modeli olarak tanınıyor, garanti ve tahsilat tarafı bilinmiyor. Faktoring, ekonomi için çok önemli bir ürün. Bir ihracatçı yurt dışında para kaybettiği zaman ülke öz kaynağını kaybediyor. Bizim ihracatçımızın kaybettiği bir dolar, bu ülkenin cebinden çıkıyor. Faktoring sektörü bu kaybı önlüyor. Ülkenin ticaretinin sağlıklı şekilde yapılmasını sağlıyor."
ALACAĞA GARANTİ
"Eğer bir şirketin vadeli faturası varsa biz buna öncelikle garanti hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla KOBİ, 'malımı satmadan önce paramı tahsil edecek miyim?' diye düşünmüyor. Sonrasında vadesinde bu faturanın tahsilatını yapıyoruz. Tahsilatı için borçluyu arıyoruz, vadesinde ödenmesini sağlıyoruz. Garanti ve tahsilat hizmetine ek olarak da KOBİ, finansman ihtiyacı duyarsa nakit ihtiyacını da karşılıyoruz. Böylece vadesinden önce finansman ve işletme sermayesi sağlıyoruz. Biz sadece kredi vermiyoruz, tahsilat ve garanti hizmeti de veriyoruz." Çağatay Baydar, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim ürünümüz sadece finansman modeli olarak tanınıyor, garanti ve tahsilat tarafı bilinmiyor. Faktoring, ekonomi için çok önemli bir ürün. Bir ihracatçı yurt dışında para kaybettiği zaman ülke öz kaynağını kaybediyor. Bizim ihracatçımızın kaybettiği bir dolar, bu ülkenin cebinden çıkıyor. Faktoring sektörü bu kaybı önlüyor. Ülkenin ticaretinin sağlıklı şekilde yapılmasını sağlıyor."
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