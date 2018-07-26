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Kadın girişimciler rotayı ihracata çevirdi

Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Yılmaz ve yeni nesil elektronik ölçüm cihazlarını taşınır yapan Büyükdoğan, ’nde eğitim alıp, yatırımcılarla görüşecek...

Kadın girişimciler rotayı ihracata çevirdi
Yıldız Teknopark bünyesinde Starcamp programına girmeye hak kazanan iki kadın girişimci Amerika'ya eğitim almaya ve yatırımcılarla görüşmeye gitti. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten gıda mühendisi Duygu Yılmaz ile yeni nesil elektronik ölçüm cihazlarını cepte ve çantada taşınabilir hale getiren öğrenci İlayda Büyükdoğan, 'nde eğitim alıp, yatırımcılarla görüşerek ürünlerini ihraç etmeyi planlıyor. Duygu Yılmaz'ın başarı hikayesi, midesine iyi geldiği gerekçesiyle babasının kahvaltıda zeytin çekirdeği yuttuğunu görmesiyle başladı. Bunun doğru olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapan, Biolive firmasını kuran Yılmaz, zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretti. Yılmaz, "Yıldız Teknopark'ın girişimcilik alanında yaptığı yarışmada startup kategorisinde birinci olarak seçildik ve Silikon Vadisi'ne gidiyoruz.



DUYGU YILMAZ

İş planlarımızı orada değerlendirip, yatırımcı görüşmeleri yapacağız. Bizim en büyük pazarımız ve Avrupa pazarı. Silikon Vadisi ziyaretimizin birçok katkısı olacak" dedi. Silikon Vadisi'ne giden Compocket'ın kurucu ortaklarından İlayda Büyükdoğan ise elektronik mühendisliği öğrencisi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Elektronik ölçüm cihazları normalde 50 yıllık, 3 kilogram ağırlığında ve pahalı cihazlardı, biz de bunları cep boya getirdik, 60 grama getirmiş olduk. Seri üretime hazırlanıyoruz. "Sadece 'de olmayı değil, Avrupa ve ABD'ye gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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