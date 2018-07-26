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Yapılandırmada son

Yapılandırmada 31 Temmuz son
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin, yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz'a kadar başvurmaları gerekiyor" ifadesini kullandı. Taksit ve peşin ödeme imkanı olduğunu vurgulayan Bayraktar, yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğini söyledi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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