Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvuru yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin, borç yapılandırmasından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz'a kadar başvurmaları gerekiyor" ifadesini kullandı. Taksit ve peşin ödeme imkanı olduğunu vurgulayan Bayraktar, yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğini söyledi.
Yapılandırmada 31 Temmuz son
Etiketler: 31 Temmuz , şemsi bayraktar , borç
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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