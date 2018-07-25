Zengin hesap

arabaları ile imrendiren zenginler tatilleriyle de çok konuşuluyor. Geceliği binlerce liralık otellerde konaklayan, girişi yüzlerce liraları bulan plajlarda güneşlenen, saatliği binlerce euroluk yatlarda gezen, helikopterle seyahat eden zenginlerin lüks tatilleri dikkatleri çekiyor. Zenginlerin tatili helikopter ile otele transfer ile başlıyor.helikopter masrafı tutuyor. Otel oda ücretleri çeşitlilik gösteriyor. Lüks bir otelde gecelik tek kişilik odabuluyor. Otellerin ultra lüks hizmet sundukları, özel hizmetlilerin, kahya ve aşçının olduğu villaların gecelik fiyatları isekadar yükseliyor. Oteline yerleşen zengin, VIP bir yatla 1 saatlik gezinti yapmak istediğindearasında ücret ödüyor. Lüks bir beache gittiğinde ise girişteveriyor. Lahmacununmakarnanınolduğu beachlerde ödenecek fatura ortalamaoluyor. Günlük harcamabulabiliyor.