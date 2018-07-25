Evleri, arabaları ile imrendiren zenginler tatilleriyle de çok konuşuluyor. Geceliği binlerce liralık otellerde konaklayan, girişi yüzlerce liraları bulan plajlarda güneşlenen, saatliği binlerce euroluk yatlarda gezen, helikopterle seyahat eden zenginlerin lüks tatilleri dikkatleri çekiyor. Zenginlerin tatili helikopter ile otele transfer ile başlıyor. 7 bin lira helikopter masrafı tutuyor. Otel oda ücretleri çeşitlilik gösteriyor. Lüks bir otelde gecelik tek kişilik oda 12 bin lirayı buluyor. Otellerin ultra lüks hizmet sundukları, özel hizmetlilerin, kahya ve aşçının olduğu villaların gecelik fiyatları ise 50 bin liraya kadar yükseliyor. Oteline yerleşen zengin, VIP bir yatla 1 saatlik gezinti yapmak istediğinde bin lira ile 50 bin lira arasında ücret ödüyor. Lüks bir beache gittiğinde ise girişte 250 lira veriyor. Lahmacunun 50, makarnanın 110 lira olduğu beachlerde ödenecek fatura ortalama bin lirayı oluyor. Günlük harcama 40 bin lirayı bulabiliyor.
Zengin hesap
Zenginlerin lüks tatilleri hayalleri süslüyor. Jet-yat kirası, beach keyfi, lüks konaklama derken günlük fatura 40 bin liraları bulabiliyor. Günlük yat kirası 250 bin liraya kadar çıkabiliyor
Evleri, arabaları ile imrendiren zenginler tatilleriyle de çok konuşuluyor. Geceliği binlerce liralık otellerde konaklayan, girişi yüzlerce liraları bulan plajlarda güneşlenen, saatliği binlerce euroluk yatlarda gezen, helikopterle seyahat eden zenginlerin lüks tatilleri dikkatleri çekiyor. Zenginlerin tatili helikopter ile otele transfer ile başlıyor. 7 bin lira helikopter masrafı tutuyor. Otel oda ücretleri çeşitlilik gösteriyor. Lüks bir otelde gecelik tek kişilik oda 12 bin lirayı buluyor. Otellerin ultra lüks hizmet sundukları, özel hizmetlilerin, kahya ve aşçının olduğu villaların gecelik fiyatları ise 50 bin liraya kadar yükseliyor. Oteline yerleşen zengin, VIP bir yatla 1 saatlik gezinti yapmak istediğinde bin lira ile 50 bin lira arasında ücret ödüyor. Lüks bir beache gittiğinde ise girişte 250 lira veriyor. Lahmacunun 50, makarnanın 110 lira olduğu beachlerde ödenecek fatura ortalama bin lirayı oluyor. Günlük harcama 40 bin lirayı bulabiliyor.
Etiketler: Yeni Zelanda , Lüks tatil , Java , Filipinler , Endonezya
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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