Enflasyonla kararlı mücadele

, istişaretoplantılarına devam ediyor.Önceki gün akademisyen veekonomistlerle buluşan, dün de iş dünyasıve sivil toplum kuruluşlarınıntemsilcileriyle bir araya geldi.Toplantı sonrası açıklama yapan, "Mali alandaatılacak adımlarla enflasyonlamücadele sürecine azami katkıverilecektir" ifadesini kullandı., yeni(OVP) ile enflasyondadüşüşe odaklı bir çerçeve ortayakoyulacağını vurguladı. Bakanlıkolarak, OVP'nin hazırlanmasıiçin ekonomi alanındaki tümpaydaşlarla istişare toplantılarınıdevam ettirdiklerini aktaran, "Yeni planın veatılacak adımların enflasyonlamücadele için vereceği katkı kısasürede görünür olacak, tedbirlerkararlılıkla alınacak. Enflasyonlamücadele, büyüme hedeflerikapsamında atılacak adımlarlaeşgüdüm içinde, bütüncülyaklaşımla ve tamamlayıcıpolitikalarla yürütülecek" dedi.alınmaya başladığını anlatarak,tek hazine hesap uygulamasınınyaygınlaştırılmasıyla alakalıdüzenlemelerin hayatageçirileceğini bildirdi.Toplantıya; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdulkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.