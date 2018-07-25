Enflasyonla kararlı mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istişare toplantılarına devam ediyor. Önceki gün akademisyen ve ekonomistlerle buluşan Bakan Albayrak, dün de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Albayrak, "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir" ifadesini kullandı. Albayrak, yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacağını vurguladı. Bakanlık olarak, OVP'nin hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini aktaran Albayrak, "Yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak, tedbirler kararlılıkla alınacak. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eşgüdüm içinde, bütüncül yaklaşımla ve tamamlayıcı politikalarla yürütülecek" dedi. Albayrak, kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını anlatarak, tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.
İŞ DÜNYASI BİR ARADA
Toplantıya; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdulkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.
İŞ DÜNYASI BİR ARADA
Toplantıya; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdulkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.
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