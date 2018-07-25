Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75'te sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan duyuruda, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" denildi.
Merkez faizi sabit tuttu
Etiketler: TCMB , Merkez Bankası , enflasyon , faiz
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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