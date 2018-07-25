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Merkez i sabit tuttu

Merkez faizi sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet () Para Politikası Kurulu (PPK), politika i olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17.75'te sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan duyuruda, " beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" denildi.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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