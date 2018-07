Bakan Albayrak’ın bilgi ve enerjisi ekonomi için büyük şans

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün iş dünyasıyla biraraya geldi. Akşam Gazetesi yazarı Deniz Gökçe bugünkü köşesinde toplantıdan notlar aktardı.15 kadar uzman, iktisatçı ve yazarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, büyük bir enerji ve dikkatle söylenenleri kâğıtlara not alarak, hem konuşmacıları dinledi hem de notları yazdı. Albayrak'ın bilgi, enerji ve dikkatinin çok yüksek dozda olduğu derhal görülüyordu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak pazartesi günü Arjantin'deki G 20 toplantısından ülkemize geri döndü ve pazartesi öğlen 13.00 ila 15.00 arasında, İstanbul'da Beşiktaş'taki kamu toplantı tesisinde, 15 kadar iktisatçı akademisyen, ekonomi uzmanı ve medya yazarından oluşan bir gurupla toplanarak, önce onları dinledi, sonra da kendi düşüncelerinin özetini aktardı. Berat Albayrak daha Arjantin'e gitmeden evvel de, bankacılarla toplantı ve görüşme yapmıştı. Öyle gözüküyor ki ülkenin önemli kesimlerinden uzmanlarla toplantı yapmaya devam edecek. Bu da iyi!Berat Albayrak oldukça enerjik bir insan, Arjantin'e kadar gidip gelmesine rağmen hiç yorgun görünmüyordu. Konuşmaları dikkatle dinledi ve not tuttu. Önce kısa bir giriş konuşması yaptı, sonra da 15 kişinin ekonominin gidişatı konusunda ve yapılması gerekenler konusunda gündeme getirdiklerini dinledi. Ama büyük bir enerji ve dikkat ile söylenenlerin nerede ise tümünün özetini önündeki kâğıtlara not alarak, hem konuşmacıları dinledi, hem de notları yazdı. Bilgi, enerji ve dikkatinin çok yüksek dozda olduğu derhal görülüyordu.Berat Albayrak aslında bakan sayısının geçmiş gibi çok fazla olmamasının önemli olduğu kanısında. Çünkü hükümet tek sesli olmak zorunda ve birbiri ile uyuşmayan tezler oluşmaması gerek. Ama farklı fikirler de tabii ki dinlenecek ve irdelenecek. Albayrak tesadüfi günlük yorumlar yapılmayacağını da söyledi. Bu tür kamu toplantılarının düzenli hale getirileceğini ve makro bakış açısıyla değerlendirileceğini de ekledi. Gayet açık şekilde dünkü toplantısında, yönetim stratejisi kararları verildikten sonra, kamu yönetiminde tek sesliliğin bilimsel anlamda sağlanacağını da belirtti. Bu da koordinasyonu arttırır diye düşünülmekte. Bakan Orta Vadeli Program için ise, yapılacak değişiklikler nedeniyle de, yeni hazırlıklar yapıldığını da söylüyor. Albayrak Arjantin'de izlediği G 20 ile ilgili bazı önemli şeylere de konuşmasında değindi. "Enflasyonda zirveyi görmemiş olabiliriz ama dünyada olabilecek bazı değişiklikler konusunda da dikkatli olmalıyız" dedi. "Herkesin aklına da ihtiyacımız var ama ortak akıl da çok önemli" dedi.Konuşmalar oldukça açıktı. Hem davetliler hem de bakan gayet açık konuştular. Albayrak daha birçok kesimle görüşecek gibi ve de koordinasyon ile beraber, tek elden yürütmenin de gündeme geleceği de, açıkça hissediliyor. Özetle, hem Bakan Albayrak hem de davetli konuşmacıların söylemleri oldukça açık ve faydalı idi.Bakan Albayrak konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, politikaları kapsamında, OVP'nin hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini aktardı. Önceki gün akademisyenlerle yaptıkları toplantının ardından dün iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, yaptıkları toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye'nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşlerinin dinlendiğini ifade etti.Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkılarıyla ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. "Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu , "Sayın bakanımızla fevkalade verimli bir toplantı yaptık. Bu bu kadarını beklemiyorduk" dedi.Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar olumlu bir istişare toplantısı olduğuna dikkat çekerek, gündem maddelerinden birinin de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı olduğunu söyledi.Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle , TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker , Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük , Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz katıldı.