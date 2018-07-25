Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, artık 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteğinden de yararlanıyor. İş öğrenen annelere ayrıca ödeme de yapılıyor. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 61.65 lira ödeniyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin programlara katılanlara ise günlük ödeme 75 lira. Program, geleceğin mesleklerinde 9, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Program haftada 6 günü aşamıyor. Geleceğin meslekleri alanında işbaşı eğitim programına katılan anneye cep harçlığı ve bakım desteği olarak ayda 2 bin 350 lira ödeniyor.
Anneye ayda 2 bin 350 TL
İşbaşı eğitim programlarına katılan annelere, hem günlük 61-75 lira harçlık hem de aylık 400 lira bakım desteği var
Etiketler: İŞKUR
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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