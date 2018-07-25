20 bin öğretmen atandı

20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni atanan öğretmenlere, "Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın" diye seslendi. Atamaya 50 bin 314 aday başvurdu, sonuçlara göre toplam 20 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti. Toplam kontenjanın yüzde 90'ı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ayrıldı. En fazla atama yapılan il, 3 bin 424 kişiyle Şanlıurfa oldu. En çok kontenjan ayrılan iller arasında bin 744 öğretmenin atandığı Van, bin 555 öğretmenin atandığı Şırnak yer aldı. 85 branşta 75 ile atama yapıldı.
5 BİN ATAMA DAHA VAR
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, "Yeni atama ile öğretmen sayımız 920 bin 525 olacak. Öğretmen doluluk oranımız ise 89'a çıkacaktır" dedi. 5 bin ücretli öğretmen atamasının da yapılacağını hatırlatan Aydoğdu, "Onların da mülakat işlemlerini Ağustos'ta bitireceğiz. Okullar açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atamasını yapmış olacağız" diye konuştu.
Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salon hareketlendi. Kimi öğretmenler yanlarında gelen aileleriyle atamayı kutladı.
Ziya Selçuk
5 BİN ATAMA DAHA VAR
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, "Yeni atama ile öğretmen sayımız 920 bin 525 olacak. Öğretmen doluluk oranımız ise 89'a çıkacaktır" dedi. 5 bin ücretli öğretmen atamasının da yapılacağını hatırlatan Aydoğdu, "Onların da mülakat işlemlerini Ağustos'ta bitireceğiz. Okullar açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atamasını yapmış olacağız" diye konuştu.
Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salon hareketlendi. Kimi öğretmenler yanlarında gelen aileleriyle atamayı kutladı.
Ziya Selçuk
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