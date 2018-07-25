20 bin öğretmen atandı

öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi.yeni atanan öğretmenlere, "Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın" diye seslendi. Atamayaaday başvurdu, sonuçlara göre toplam 20 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti. Toplam kontenjanın yüzde 90'ı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ayrıldı. En fazla atama yapılan il, 3 bin 424 kişiyleoldu. En çok kontenjan ayrılan iller arasında bin 744 öğretmenin atandığıbin 555 öğretmenin atandığıyer aldı. 85 branşta 75 ile atama yapıldı.Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü"Yeni atama ile öğretmen sayımızolacak. Öğretmen doluluk oranımız ise 89'a çıkacaktır" dedi.atamasının da yapılacağını hatırlatan Aydoğdu, "Onların da mülakat işlemlerini Ağustos'ta bitireceğiz. Okullar açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atamasını yapmış olacağız" diye konuştu.Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salon hareketlendi. Kimi öğretmenler yanlarında gelen aileleriyle atamayı kutladı.Ziya Selçuk