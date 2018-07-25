Sağlıkçıya ek gelir fırsatı

Hükümet, sağlık sektörünün ve binlerce hekim, hemşire, eczacı, sağlık personelinin yüzünü güldüren reforma imza attı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre; diş hekimi, tabip emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Pratisyen hekim emeklilerine bin 533 lira, uzman hekim emeklilerine de 2 bin lira verilecek. Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personelinin bir yıllık çalışmalarına, 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele ödenecek ek ödemelerin tavan katsayısı artırılacak. Sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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