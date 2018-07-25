Emekliye bin TL ay başında hesapta

veemeklileri ikramiye hayalinde muradına erdi. Tüm emekliler, hangi kurumdan emekli aylığı bağlanırsa bağlansın, maaşı ne olursa olsun her yılvebayramları öncesinde biner lira ikramiye hakkına kavuştu. İlk ikramiye ödemesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. Önümüzdeki ay da Kurban Bayramı öncesinde biner lira ödenecek. Emekliler bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, tarih de netleşmeye başladı.