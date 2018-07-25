SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiye hayalinde muradına erdi. Tüm emekliler, hangi kurumdan emekli aylığı bağlanırsa bağlansın, maaşı ne olursa olsun her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye hakkına kavuştu. İlk ikramiye ödemesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. Önümüzdeki ay da Kurban Bayramı öncesinde biner lira ödenecek. Emekliler bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, tarih de netleşmeye başladı.
Emekliye bin TL ay başında hesapta
Emeklilerin ikinci bin liralık bayram ikramiyesinde tarih netleşmeye başladı. Ödemeler ayın 17’sine kadar yapılacak. 6-10 Ağustos’a kesin gözüyle bakılıyor...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiye hayalinde muradına erdi. Tüm emekliler, hangi kurumdan emekli aylığı bağlanırsa bağlansın, maaşı ne olursa olsun her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye hakkına kavuştu. İlk ikramiye ödemesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. Önümüzdeki ay da Kurban Bayramı öncesinde biner lira ödenecek. Emekliler bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, tarih de netleşmeye başladı.
Etiketler: ssk , sosyal güvenlik
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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