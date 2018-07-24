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Bayram için ek seferi

Bayram için ek YHT seferi
TCDD Taşımacılık AŞ, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için - (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren () seferleri koydu. 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta her gün Ankara'dan saat 13.25, İstanbul'dan saat 18.45'te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak. Yolcuların gidişdönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos'a kadarki tüm biletler 25 Temmuz'da satışa sunulacak.
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