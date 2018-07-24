Yol Durumu
  1. Sahtecilere kanmayın

Yeni ulaşım hatlarıyla 'un bazı bölgelerinde konut fiyatları yükseldi

’da ulaşım hatlarının geçtiği semtlerde fiyatlar adeta uçuyor. Son yıllarda nda Pendik, nda ise Kağıthane değerlenen bölgeler arasında başı çekiyor




Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında ise Kağıthane ulaşım hatlarına bağlı gelişimleriyle dikkat çekiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme, İstanbul'da faaliyette olan 7 adet metro, 2 tramvay, Marmaray hattı ve yıl içinde açılması beklenen 1 adet metro hattı olmak üzere toplamda 11 hat için, 159 durağın çevresindeki bölgelerde konutların satış ve kira değerlerini inceledi.
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  • 24 Temmuz 2018, Salı 04:07
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