Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında ise Kağıthane ulaşım hatlarına bağlı gelişimleriyle dikkat çekiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme, İstanbul'da faaliyette olan 7 adet metro, 2 tramvay, Marmaray hattı ve yıl içinde açılması beklenen 1 adet metro hattı olmak üzere toplamda 11 hat için, 159 durağın çevresindeki bölgelerde konutların satış ve kira değerlerini inceledi.