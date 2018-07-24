Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında ise Kağıthane ulaşım hatlarına bağlı gelişimleriyle dikkat çekiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme, İstanbul'da faaliyette olan 7 adet metro, 2 tramvay, Marmaray hattı ve yıl içinde açılması beklenen 1 adet metro hattı olmak üzere toplamda 11 hat için, 159 durağın çevresindeki bölgelerde konutların satış ve kira değerlerini inceledi.
Yeni ulaşım hatlarıyla İstanbul'un bazı bölgelerinde konut fiyatları yükseldi
İstanbul’da ulaşım hatlarının geçtiği semtlerde fiyatlar adeta uçuyor. Son yıllarda Anadolu yakasında Pendik, Avrupa yakasında ise Kağıthane değerlenen bölgeler arasında başı çekiyor
Anadolu yakasında Sancaktepe ve Pendik, Avrupa yakasında ise Kağıthane ulaşım hatlarına bağlı gelişimleriyle dikkat çekiyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme, İstanbul'da faaliyette olan 7 adet metro, 2 tramvay, Marmaray hattı ve yıl içinde açılması beklenen 1 adet metro hattı olmak üzere toplamda 11 hat için, 159 durağın çevresindeki bölgelerde konutların satış ve kira değerlerini inceledi.
Etiketler: İstanbul , Gayrimenkul Değerleme , anadolu yakası , avrupa yakası , metro
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