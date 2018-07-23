Berat Albayrak'tan akademisyen ve ekonomistlerle kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Albayrak toplantı ardından yaptığı açıklamada, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİST VE BANKACILARI DİNLEDİ"

Reuters'a konuşan ve toplantıda yer alan bir katılımcı ise "Albayrak toplantıya G20 değerlendirmeleriyle genel bir giriş yaptı. Yazar, ekonomist ve bankacı... 14-15 kişi katıldı. Albayrak daha çok bizim görüşlerimizi dinledi" dedi.

"MERKEZ BANKASI HİÇ OLMADIĞI KADAR ETKİN OLACAK"

Toplantıda yer alan bir katılımcı, "Albayrak toplantıya G20 değerlendirmeleriyle genel bir giriş yaptı. Yazar, ekonomist ve bankacı… 14-15 kişi katıldı. Albayrak daha çok bizim görüşlerimizi dinledi" dedi. Albayrak'ın "Merkez Bankası hiç olmadığı kadar etkin olacak" dediği ifade edildi.

EKONOMİ İÇİN "TEK SES" VURGUSU

"Ekonomiye ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede Albayrak, bakanlık sayısının azaltılması sonrası kurumlar arası koordinasyon artırılmasını sağlayacağını, ekonomide tek sesliliğin önemini ve Orta Vadeli Programın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti" dedi.

"PARA POLİTİKASI HAKKINDA BİR YORUM YAPMADI"

Bankacı toplantıda Albayrak'ın para politikası hakkında bir yorum yapmadığını da belirtti.

Söz konusu toplantı bugün saat 13.00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşti.





KÖŞE YAZARI ALKİN: ÖNEMLİ TESPİTLER YAPILDI

​Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantı çıkışında açıklama yapan öğretim görevlisi ve köşe yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, toplantıda konuşulanlarla ilgili olarak "Dünya ekonomisinde ve aynı zamanda Türkiye ekonomisinde, şu anda yaşanmakta olan süreçlere yönelik olarak genel anlamda tespitler yapılıyor. Bugün gelen akademisyenler dünya ekonomisindeki öncelikli başlıkların ne olduğu, bunların küresel sistemde, Türkiye de dahil olmak üzere öncü ülkeler üzerinde nasıl etkileri olabileceği, bu çerçevede de Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadede küresel gelişmelere yönelik olarak bunları Türkiye için fırsata dönüştürmek adına neler yapılabileceği konusunda önemli tespitler yapıldı" dedi.

EKONOMİ YAZARI OĞUZ: BAKAN ÇOK UZUN VE DETAYLI NOTLAR ALDI

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz da, "İçeride uyumun önemi konuşuldu. Ekonominin çeşitli aktörlerinin görüşleri alındı. Herkes eldivensiz bir şekilde düşündüğünü, ekonomide, kısa vadede ve orta vadede neler yapılması gerektiğini anlattı. Bu konuyla ilgili olarak bakan çok uzun ve detaylı notlar aldı. Hatta bir görüş de oluşmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin dönüşüm sürecinde taşıdığı fırsatlar ve aynı zamanda tehditler, bir bakıma herkes tarafından dile getirildi" diye konuştu.

ÖĞRETİM ÜYESİ ASLANOĞLU: GÖRÜŞLERİN PAYLAŞILDIĞI BİR TOPLANTI OLDU

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise şunları söyledi: Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili önümüzdeki döneme ait görüşleri paylaştık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisine, farklı görüşler, farklı açılardan bakışlar... Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik neler yapmalı, neler planlanıyor, son birkaç gündür basında da çıkan, sayın bakanın da vurguladığı noktalar, tekrar vurgulandı. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor... Görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu.