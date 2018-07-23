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güven endeksi arttı

İstatistik Kurumunca açıklanan verilere göre güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında artarak, 73,1 oldu.

Ekonomide sevindiren gelişme!

güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artarak, 73.1 oldu.

İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2018 yılının Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında artış göstererek 73.1 oldu.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi, Temmuz ayında yüzde 4.6 oranında artarak 96.3 değerine yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında artarak Temmuz ayında 76.9 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise Temmuz ayında yüzde 10.2 oranında artarak 27.1 oldu.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 10:11
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