Milyonlarca emekli gözünü emekli maaş farklarının ne zaman yatacağına çevirmişti. SGK'dan beklenen müjdeli haber geldi. Bayram öncesi emeklileri sevindirecek olan haberle birlikte emeklilere maaş farkının yatacağı tarih net olarak belli oldu. Peki ama emeklilere maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliler maaş farklarını ne zaman alabilecek? İşte emekli maaş farklarının yatacağı tarih...