Milyonlarca emekli gözünü emekli maaş farklarının ne zaman yatacağına çevirmişti. SGK'dan beklenen müjdeli haber geldi. Bayram öncesi emeklileri sevindirecek olan haberle birlikte emeklilere maaş farkının yatacağı tarih net olarak belli oldu. Peki ama emeklilere maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliler maaş farklarını ne zaman alabilecek? İşte emekli maaş farklarının yatacağı tarih...
SGK açıklamayı yaptı! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların fark tutarlarının ne zaman yatacağını açıkladı. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emeklilere maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte emekli maaş farklarının yatacağı tarih...
Etiketler: sosyal güvenlik , SGK , emekli
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