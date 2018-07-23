İstanbul serbest piyasada dolar 4,7660 liradan, avro 5,5920 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7640 liradan alınan dolar, 4,7660 liradan satılıyor. 5,5900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5920 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7810 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6070 lira olmuştu.
DOLAR NE KADAR?
Saat 09.10 itibariyle serbest piyasada dolar alış fiyatı 4,765'tan dolar satış fiyatı ise 4,77'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Saat 09.10 itibariyle serbest piyasada euro alış fiyatı 4,59'dan euro satış fiyatı ise 4,60'tan işlem görüyor.
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