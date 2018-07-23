Emekliye ekstra bin 56 lira

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bu rakamın üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu oranların düşük kaldığını, artırılması gerektiğini belirtiyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün, "Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı" diyerek çağrıda bulundu.
EN AZ 172 LİRA
Eğer ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin geliri artacak. Memur emeklilerinin en düşük aylığı Temmuz zammı ile 2 bin 149 liraya yükseldi. Ek ödemenin yüzde 8'e yükseltilmesi ile en düşük aylıktaki ek ödeme 171 lira 92 kuruşa çıkacak. En yüksek memur emeklisi maaşı ise Temmuz'da 13 bin 199 lira 66 kuruşa yükseldi. Yine yüzde 8 hesabıyla memur emeklisinin alacağı en yüksek ek ödeme bin 55 lira 97 kuruşa çıkacak. Yüzde 8 formulü ile memur emeklilerinin ek ödemesi 171 lira 92 kuruş ile bin 55 lira 97 kuruş arasında değişecek.
EN AZ 172 LİRA
Eğer ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin geliri artacak. Memur emeklilerinin en düşük aylığı Temmuz zammı ile 2 bin 149 liraya yükseldi. Ek ödemenin yüzde 8'e yükseltilmesi ile en düşük aylıktaki ek ödeme 171 lira 92 kuruşa çıkacak. En yüksek memur emeklisi maaşı ise Temmuz'da 13 bin 199 lira 66 kuruşa yükseldi. Yine yüzde 8 hesabıyla memur emeklisinin alacağı en yüksek ek ödeme bin 55 lira 97 kuruşa çıkacak. Yüzde 8 formulü ile memur emeklilerinin ek ödemesi 171 lira 92 kuruş ile bin 55 lira 97 kuruş arasında değişecek.
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