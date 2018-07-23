Dar gelirliye dev destek

Hükümet, dezavantajlı vatandaşlara yardım elini uzatarak yoksulluğa savaş açarken, dar gelirli vatandaşlar için de hayata geçirdiği nakit transferleriyle milyonlara umut kapısı oldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl 3.2 milyon ailenin yararlandığı gıda, eğitim, sağlık ve şartlı nakit transferlerini içine alan sosyal yardımlarla 25 milyarlık kaynak dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldı.
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