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Dar gelirliye dev destek

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye, yardım programlarıyla yoksulluğu en çok azaltan ülke oldu. Hükümet; gıda, şartlı nakit ve sağlık yardımlarıyla toplam 25 milyarlık kaynağı vatandaşa aktardı.

Dar gelirliye dev destek

Hükümet, dezavantajlı vatandaşlara yardım elini uzatarak yoksulluğa savaş açarken, dar gelirli vatandaşlar için de hayata geçirdiği nakit transferleriyle milyonlara umut kapısı oldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl 3.2 milyon ailenin yararlandığı gıda, eğitim, sağlık ve şartlı nakit transferlerini içine alan sosyal yardımlarla 25 milyarlık kaynak dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldı.

  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 07:14
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